Шёл за хлебом. В Ханты-Мансийске ребёнок чуть не замёрз насмерть

От холода он не смог идти дальше по улице, присел на корточки и скукожился. Спасти его смогли прохожие, которые отвели мальчика в соседнее здание.

В Ханты-Мансийске мальчик 7–8 лет чуть не замёрз насмерть на морозе, когда шёл в магазин за хлебом. Об этом сообщает паблик во "ВКонтакте" "Типичный Ханты-Мансийск".

Как рассказал автор публикации, ребёнок начал замерзать на улице во время похода за хлебом и от холода не смог идти дальше. Сообщается, что он присел на корточки и скукожился. Спасти его смогли прохожие, которые отвели мальчика в соседнее здание, где он согрелся, а после ребёнка довели до дома.

Отметим, что на всей территории Ханты-Мансийского округа установились морозы в районе 40 градусов.