Медведев рассказал о диалоге Церкви и государства в интересах граждан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с патриархом Кириллом и поздравил его с десятилетием интронизации. Во время беседы глава правительства добавил, что диалог Церкви и государства будет продолжаться в интересах граждан России.

— Можете не сомневаться: полнокровный и очень продуктивный диалог между государством, Правительством РФ и Русской православной церковью будет продолжен для развития нашей страны, в интересах граждан нашего большого государства, — заявил Медведев главе РПЦ.

Патриарх Кирилл добавил, что благодарит российское правительство за решение совместных задач. В частности, он отметил разумный и творческий диалог властей с Церковью, который находит отклик в сердцах граждан.

Сегодня по случаю десятилетия Поместного собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла в Москве пройдут торжественные мероприятия. В них примет участие президент России Владимир Путин.