В Подмосковье проверяют 14 торговых центров после сообщений о "минировании"

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В Подмосковье проверяют 14 торговых центров после сообщений о "минировании"

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

В Подмосковье проходит проверка 14 торговых центров, в которых расположены кинотеатры, из-за сообщений о "минировании".

— В Московской области идёт проверка угрозы "минирования" в 14 кинотеатрах, расположенных в различных торговых центрах, — сообщает РИА "Новости".

Как писал ранее Лайф, в конце января по России прошла волна сообщений о "минировании" различных зданий. Звонки с угрозами поступили в Архангельск, Петрозаводск, Мурманск, Великий Новгород, Брянск, Тверь, Липецк, Тамбов, Курск, Саратов, Орёл и Шахты Ростовской области.

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