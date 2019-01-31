И слякоть превратится в лёд. Синоптики рассказали, когда в Москву нагрянет мороз

Морозы до минус трёх градусов придут в Москву уже сегодня вечером. Об этом Лайфу сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— Циклон продолжает своё смещение на северо-восток, и поступление тёплого воздуха к берегам Москвы-реки постепенно ослабевает. В вечерние часы, по нашим расчётам, в Москве это будет где-то в 19–20 часов местного времени, — сказал он.

Между тем морозы до минус шести градусов нагрянут сегодня в Московскую область. В пятницу в Москве ожидается до –2°С, а в Подмосковье до –6°С, а в воскресенье придёт очередная волна атлантического тепла, которая усилит оттепель.