Смартфоны и путёвки. ВЦИОМ рассказал, на что потратились россияне в 2018 году

Социологи выяснили, что самой популярной крупной покупкой у россиян остаётся смартфон. Новый девайс для себя или для близких в ушедшем году приобрели 28% населения страны. Пятью годами ранее — в 2013-ом — смартфон покупали только 14 процентов респондентов ВЦИОМа.

Обновили бытовую технику — плиту, холодильник или стиральную машину — в ушедшем году 19 процентов россиян, столько же сограждан потратились на ремонт или мебель. Активней стали покупать турпутёвки — их приобрели в 2018 году 14 процентов россиян, 10 процентов респондентов взяли себе новый или обновили компьютер.

Опрос показал, что в этом году почти каждый пятый (22%) житель России собирается в путешествие. Чуть больше желающих вложиться в 2019 году в ремонт (26%). 12 процентов опрошенных вложат деньги в образование детей или своё собственное. Каждый десятый собирается взять автомобиль или решить квартирный вопрос.

В опросе участвовали 1600 человек. И социологи уверяют, что его точность составляет 95 процентов. Недавно ВЦИОМ посчитал, сколько россияне потратили на новогодние подарки и сколько граждан окунались в прорубь на Крещение.