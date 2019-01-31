В день выборов президента РФ была зафиксирована самая мощная компьютерная атака

Её целью был срыв работы системы видеонаблюдения для дальнейшего развития кампании по дискредитации голосов.

Самая мощная компьютерная атака из-за рубежа была зафиксирована в день президентских выборов президента России в 2018 году. Об этом во время XXI Национального форума информационной безопасности "Инфофорум-2019" заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Первый пик атак на российский сегмент Интернета пришёлся в день проведения "Прямой линии" Владимира Путина (15 июня 2017 года). Тогда атака не повлияла на ход мероприятия благодаря вовремя принятым мерам.

— Максимум новой волны атаки пришёлся на 18 марта 2018 года — день выборов президента РФ. Основной целью атаки был срыв работы видеонаблюдения за ходом голосования по всей стране, что впоследствии могло развязать кампанию по дискредитации итогов выборов, — добавил Мурашов.

Он также отметил, что для атак использовалась бот-сеть с 30 тыс. компьютеров в 86 странах. При этом российским специалистам удалось прекратить работу 50 тысяч источников атак за полгода.