ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро за депортацию грузин

При этом Грузия просила взыскать с российской стороны более 70 миллионов евро "для возмещения морального ущерба".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии 10 миллионов евро компенсации морального ущерба, нанесённого группе людей из-за их высылки.

— ЕСПЧ постановил 16 голосами против одного, что Россия обязана выплатить Грузии 10 миллионов евро в связи с моральным ущербом, нанесённым не менее 1,5 тысячи граждан Грузии, — говорится в решении суда.

Согласно документу, по две тысячи евро должны получить те грузины, в отношении которых была нарушена статья о запрещении коллективной высылки иностранцев. От 10 до 15 тысяч евро присуждено тем, в отношении кого суд усмотрел нарушение права на свободу и личную прикосновенность, а также нарушение статьи о запрещении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

В июле 2014 года большая палата ЕСПЧ признала нарушение Москвой нескольких положений Европейской конвенции по правам человека, но сумма денежной компенсации не была определена. Отмечалось, что с конца сентября 2006 года по январь 2007 года РФ депортировала грузинских граждан — незаконных мигрантов и лиц, грубо нарушивших российское миграционное законодательство.

Позже Грузия обратилась в Европейский суд с целью взыскать с России 70,32 миллиона евро "для возмещения морального ущерба".