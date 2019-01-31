Патриарх Кирилл призвал не копить негативные эмоции

По словам патриарха, поддавшись негативным эмоциям, человек может совершить "непозволительные ошибки".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не держать в себе негативные эмоции и чувства и не позволять им определять поступки и важные решения.

— Никогда нельзя, чтобы какая-то злоба захватывала тебя. Ни в коем случае: там, где злоба, — там дьявол. Раздражительность, эмоциональность — ну да, это может быть вот на таком поверхностном слое. Но никогда нельзя этот конфликт погружать как бы в глубь своего сердца, — рассказал он журналистам.

По мнению патриарха, весь этот негатив может оказать влияние на образ жизни человека и его общение с людьми. В каждой ситуации, когда что-то сильно не нравится, не стоит поддаваться эмоциям, потому что тогда можно совершить "непозволительные ошибки".

Ранее патриарх Кирилл выразил мнение, что в обществе нарастает потребительская психология.