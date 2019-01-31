Глава управы Басманного района Москвы стал мэром Махачкалы

Глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев стал мэром Махачкалы. Его избрали депутаты городского собрания столицы Дагестана. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру Дадаева поддержали почти единогласно: "за" проголосовали 39 депутатов, ещё четверо отдали свои голоса за других претендентов.

Предыдущий мэр Махачкалы Муса Мусаев отбывает срок за превышение должностных полномочий. Его приговорили к четырём годам колонии в октябре прошлого года.