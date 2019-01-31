Глава управы Басманного района Москвы стал мэром Махачкалы

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Глава управы Басманного района Москвы стал мэром Махачкалы

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Махачкала. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев стал мэром Махачкалы. Его избрали депутаты городского собрания столицы Дагестана. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру Дадаева поддержали почти единогласно: "за" проголосовали 39 депутатов, ещё четверо отдали свои голоса за других претендентов.

Предыдущий мэр Махачкалы Муса Мусаев отбывает срок за превышение должностных полномочий. Его приговорили к четырём годам колонии в октябре прошлого года.

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