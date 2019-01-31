Путину представили предложения по безопасности школ после ЧП в Керчи

Президенту России Владимиру Путину были представлены предложения по повышению уровня безопасности образовательных объектов Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову. Разработкой предложений занимались члены рабочей группы, специально созданной после трагических событий в Керчи. Многие инициативы из этого списка имеют антитеррористическую направленность.
— Была создана межведомственная рабочая группа, прямо там, на месте трагедии в Керчи, мы обсуждали предложения, они были осмыслены и представлены президенту, — сообщила Кузнецова.
Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании Керченского политехнического колледжа. Погибло 20 человек, пострадало более 70.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени