Путину представили предложения по безопасности школ после ЧП в Керчи

Речь идёт в том числе об антитеррористической защищённости образовательных объектов на полуострове.

Президенту России Владимиру Путину были представлены предложения по повышению уровня безопасности образовательных объектов Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову. Разработкой предложений занимались члены рабочей группы, специально созданной после трагических событий в Керчи. Многие инициативы из этого списка имеют антитеррористическую направленность.

— Была создана межведомственная рабочая группа, прямо там, на месте трагедии в Керчи, мы обсуждали предложения, они были осмыслены и представлены президенту, — сообщила Кузнецова.

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании Керченского политехнического колледжа. Погибло 20 человек, пострадало более 70.