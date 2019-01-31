Причиной тому стала невозможность работы с новым Правительством Хакасии, которое возглавляет Валентин Коновалов.

Советник главы Хакасии по правам человека Михаил Афанасьев покинул свой пост. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Уволился. Сегодня забрал из кадров трудовую книжку, — сказал Афанасьев.

Причиной тому стала невозможность работы с новым Правительством Хакасии, которое возглавляет Валентин Коновалов.

Всё началось с постановления об отказе от возбуждения уголовного дела по факту нападения замглавы Хакасии Богдана Павленко на журналистку телеканала "Прима" и оператора у здания правительства на митинге КПРФ. Заместитель губернатора региона в свою очередь заявил, что журналисты роняли камеру, а он её ловил. Из-за этого постановления Афанасьев покинул свою должность.

— Я не вижу возможности, даже механизма и путей защищать права человека, работая с людьми, которые являются нарушителями прав человека, — сказал Афанасьев изданию "Новый Фокус".