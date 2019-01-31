Дорого-богато. СК опубликовал видео обысков в резиденции Арашуковых

Позолоченные предметы интерьера, бассейн, футбольное поле, волейбольная площадка и многое другое вы можете увидеть на кадрах Следственного комитета.

СК РФ совместно с МВД и ФСБ провёл обыски в 11 городах по делу Арашуковых — Рауфа и Рауля. Кроме того, Следственный комитет показал видео оперативных мероприятий в резиденции семьи.

Как видно на кадрах, резиденция обустроена в богатом стиле: повсюду позолоченные предметы интерьера, большой тренажёрный зал, бассейн внутри коттеджа.

На территории резиденции также есть футбольное поле и волейбольная площадка.

Накануне в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Помимо того, вместе с сенатором был задержан его отец Рауль — советник главы "Газпром межрегионгаза". Арашукова-старшего следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".