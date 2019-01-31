Дорого-богато. СК опубликовал видео обысков в резиденции Арашуковых

СК РФ совместно с МВД и ФСБ провёл обыски в 11 городах по делу Арашуковых — Рауфа и Рауля. Кроме того, Следственный комитет показал видео оперативных мероприятий в резиденции семьи.
Как видно на кадрах, резиденция обустроена в богатом стиле: повсюду позолоченные предметы интерьера, большой тренажёрный зал, бассейн внутри коттеджа.
На территории резиденции также есть футбольное поле и волейбольная площадка.
Накануне в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
Помимо того, вместе с сенатором был задержан его отец Рауль — советник главы "Газпром межрегионгаза". Арашукова-старшего следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
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