В России определят лучшие "некабинетные" исследования политологов

Организаторы отмечают, что конкурс призван выделить деньги тем, кто отвечает на интересующие людей насущные вопросы.

В России пройдут конкурсы, направленные на поддержку фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук. Организаторами выступят Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Об этом журналистам рассказал председатель совета РФФИ Владислав Панченко.

Он отметил, что приём заявок на участие стартует с завтрашнего дня — 1 февраля.

Как отметил председатель экспертного совета конкурса Валерий Фадеев, победители получат гранты в размере от 400 тысяч до 3 миллионов рублей на проведение исследований по 14 темам.

— Эти исследования — это не какие-то кабинетные мудрствования политологов, — отметил Фадеев, добавив, что к ним относятся те исследования, которые волнуют людей.

Среди прочих он озвучил темы неспешного экономического роста, регионального неравенства и другие.

Заявочная кампания продлится до середины марта 2019 года. Как подчеркнула председатель экспертного совета РФФИ Оксана Гаман-Голутвина, стране необходимо эффективно отвечать на растущий уровень конкуренции в мире.