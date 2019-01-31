Россиянин находится в критическом состоянии после ДТП на Пхукете

Российский турист попал в ДТП в районе Карон на Пхукете и сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщает The Phuket News.

По информации издания, машина с россиянином на полной скорости врезалась в дом. Мужчину достали из автомобиля в бессознательном состоянии и доставили в больницу.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что турист потерял контроль над управлением. В момент ДТП он был трезв.