Путин принимает участие в мероприятии по случаю 10-летия Поместного собора РПЦ

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Путин принимает участие в мероприятии по случаю 10-летия Поместного собора РПЦ

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю десятилетия Поместного собора Русской православной церкви. Мероприятие проходит в Государственном Кремлёвском дворце.

Русская православная церковь отмечает десятилетие с момента проведения в Москве Поместного собора, на котором был избран нынешний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сегодня Путин также встретится с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей из разных государств, которые прибыли в Москву для участия в праздничных мероприятиях.

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