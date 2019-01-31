Путин принимает участие в мероприятии по случаю 10-летия Поместного собора РПЦ

Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю десятилетия Поместного собора Русской православной церкви. Мероприятие проходит в Государственном Кремлёвском дворце.
Русская православная церковь отмечает десятилетие с момента проведения в Москве Поместного собора, на котором был избран нынешний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Сегодня Путин также встретится с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей из разных государств, которые прибыли в Москву для участия в праздничных мероприятиях.
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