Набиуллина заявила, что Венесуэла не держит золотой запас в России

Венесуэла не хранит в России свой золотой запас. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Ассоциации банков государства.
— Эта информация не соответствует действительности, — заявила она.
Ранее СМИ сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах Банка России находилось порядка 30 тонн золота, которое якобы принадлежит Венесуэле. Утверждалось, что золото будто должно быть доставлено в Дубай, продано, а деньги доставлены в Каракас.
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