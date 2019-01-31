Набиуллина заявила, что Венесуэла не держит золотой запас в России

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Набиуллина заявила, что Венесуэла не держит золотой запас в России

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Венесуэла не хранит в России свой золотой запас. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Ассоциации банков государства.

— Эта информация не соответствует действительности, — заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах Банка России находилось порядка 30 тонн золота, которое якобы принадлежит Венесуэле. Утверждалось, что золото будто должно быть доставлено в Дубай, продано, а деньги доставлены в Каракас.

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