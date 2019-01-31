СК просит арестовать отца сенатора Арашукова

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать отца сенатора Рауфа Арашукова и советника главы ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге был задержан Рауль Арашуков. В СКР заявили о его причастности к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Сегодня он был доставлен в Москву.

Его сын, сенатор Рауф Арашуков, был задержан накануне в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Сенатор арестован на два месяца.