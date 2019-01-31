Путин поздравил патриарха Кирилла с 10-летием интронизации

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Путин поздравил патриарха Кирилла с 10-летием интронизации

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием интронизации. Торжественное мероприятие проходит в эти минуты в Государственном Кремлёвском дворце.

— Сегодняшнее торжественное собрание посвящено особой дате. В конце января 2009 года состоялся Поместный собор РПЦ, на котором был избран новый предстоятель — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Хочу тепло и искренне поздравить его святейшество с десятилетием интронизации, — сказал Путин.

<p>Фото: © L!FE</p>

Ранее с десятилетием интронизации патриарха Кирилла поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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