Волонтёры помогут жителям регионов настроить цифровые ТВ-приставки

Около 10 тысяч волонтёров помогут жителям регионов подключить цифровые ТВ-приставки. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

— Опыт Твери показал, что очень важную роль играют волонтёрские организации, и на сегодняшний день во всех 7 регионах в общей сложности задействовано уже около 10 тысяч волонтёров, — сказал он.

Волонтёры будут выезжать по вызовам к тем, у кого есть проблемы с настройкой телевизионных приёмников и цифровых приставок.

В ноябре прошлого года предложение о поэтапном переходе на цифровой формат телевизионного вещания в стране одобрили в Правительстве РФ. Вице-спикер Совфеда России Андрей Турчак заявил, что правительство и региональные власти компенсируют цену цифровой телевизионной приставки для малоимущих слоёв населения.