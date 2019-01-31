В России назвали самых тиражируемых авторов 2018 года

Любопытно, но в прошлом году в стране зафиксировали падение тиражей на 7% и при этом рост малотиражных изданий.

Самыми тиражными писателями в России в 2018 году стали Дарья Донцова и Корней Чуковский. Об этом директор Российской книжной палаты (РКП) Елена Ногина рассказала ТАСС.

В сегменте взрослой литературы следом за Донцовой, тираж книг которой составил 1 млн 53 тысячи экземпляров, расположился Стивен Кинг с тиражом 887 тысяч экземпляров.

Среди детских авторов "лидером" по количеству книг стал Корней Чуковский, опередивший Холли Вебба.

Любопытно, но в прошлом году в стране зафиксировали падение тиражей на 7% и при этом рост малотиражных изданий. Всего за 2018 год было выпущено около 117 тысяч наименований книг тиражом более 432 млн экземпляров.