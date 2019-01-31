Путин о патриархе Кирилле: Высоко несёт свою миссию и стремится помочь людям

Президент РФ Владимир Путин во время торжественного мероприятия по случаю десятилетия Поместного собора РПЦ отметил качества патриарха Кирилла.

— Как и его выдающиеся предшественники, патриарх Кирилл высоко несёт свою миссию. Следуя христианским заповедям, стремится помочь людям найти дорогу в храм, поддержать их веру, — сказал глава государства.

Президент добавил, что глава РПЦ и православные иерархи вместе с представителями других религий вносят существенный вклад в укрепление общественного согласия.