Путин о ситуации на Украине: РФ считает недопустимым вмешательство в дела Церкви

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с церковью на Украине. Он отметил, что Россия считает абсолютно недопустимым любое вмешательства в церковные дела.

— Власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела, мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более — в соседней суверенной стране, — сказал глава государства.

Он добавил, что Россия оставляет за собой право реагировать и делать всё для защиты прав человека, в том числе если есть угроза свободе вероисповедания.

Как уже сообщал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который даже в местных СМИ фигурируеткак закон о "церковном рейдерстве". При этом силовой захват и обыски в храмах канонической УПЦ начались ещё в декабре 2018 года.