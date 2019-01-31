ВЦИОМ: Более 89% жителей Курил высказались против передачи островов Японии

Кроме того, 86% опрошенных заявили, что вопрос принадлежности островов обсуждать незачем, так как он давно решён.

Свыше 93% жителей Курил и 77% россиян считают неприемлемыми требования Японии о передаче островов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа).

По данным опроса, абсолютное большинство жителей Курильских островов — 99% — и 79% процентов россиян знают о требованиях японской стороны.

86% опрошенных заявили, что вопрос принадлежности островов обсуждать незачем, так как он давно решён, 89% считают, что власти России не должны передавать Японии ни один из спорных островов Курильской гряды.

По словам врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, мнение жителей региона однозначно: земли принадлежат России, а тема передачи островов всерьёз обсуждается только в Японии.

— Мы знаем, что такая повестка существует, но она предназначена для японской аудитории, не для тех людей, которые живут на Сахалине и Курилах. В нашей области абсолютное большинство не считает, что этот вопрос реально стоит на повестке дня, — приводит слова Лимаренко ТАСС.

Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР.