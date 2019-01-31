Нарушило санитарные нормы. В Москве закрыли кафе с мопсами

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Нарушило санитарные нормы. В Москве закрыли кафе с мопсами

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Пользователи в Сети создали петицию против заведения, в котором, по их словам, животные содержались в неподобающих условиях.

Роспотребнадзор временно приостановил деятельность московского кафе с мопсами. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Пристальное внимание к заведению обратили пользователи Сети, которые заявили о том, что животные в нём содержались в неподобающих условиях. На одном из порталов они создали петицию с требованием закрыть данное заведение.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора установили, что наряду с услугами общепита в помещении содержались животные, что противоречит правилам.

— На момент осмотра в зале для посетителей находилось 7 мопсов, документов, подтверждающих прививку собакам против бешенства, не представлено, — указывалось в сообщении.

Владельцу кафе теперь грозит штраф до 50 тысяч рублей. Заведение временно опечатано.

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