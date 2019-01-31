Путин: Украина реализует проект, не имеющий отношения к вере

Президент России Владимир Путин заявил, что проект, который реализуется на Украине, не имеет отношения к вере. По словам главы государства, он основан на спекуляциях и политиканстве.

— Братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами. Но, к сожалению, мы видим и другие примеры. Когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость, — сказал Путин.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ.

6 января Константинополь передал Украине томос об автокефалии "новой церкви". В документе прописаны ограничения, делающие структуру зависимой от Константинопольского патриархата. Например, её юрисдикция ограничена территорией, она не может самостоятельно ставить епископов или основывать приходы за границей. В Русской православной церкви автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории мирового православия.