Путин поблагодарил РПЦ за духовное окормление армии

Президент России Владимир Путин поблагодарил Русскую православную церковь и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за духовное окормление армии.
Ваши искренние, идущие от сердца напутствия помогают солдатам и офицерам с честью защищать Родину, вселяют в них уверенность в своей ратной силе и нравственной правоте
Владимир Путин
Слова благодарности президент высказал на торжественном собрании, посвящённом десятилетию Поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени