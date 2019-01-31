Путин поблагодарил РПЦ за духовное окормление армии

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Путин поблагодарил РПЦ за духовное окормление армии

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Президент России Владимир Путин поблагодарил Русскую православную церковь и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за духовное окормление армии.

Ваши искренние, идущие от сердца напутствия помогают солдатам и офицерам с честью защищать Родину, вселяют в них уверенность в своей ратной силе и нравственной правоте

Владимир Путин

Слова благодарности президент высказал на торжественном собрании, посвящённом десятилетию Поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации.

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