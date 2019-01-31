ЦБ видит большой потенциал развития ипотеки в России

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, важно не допустить возникновения ипотечного пузыря.

Банк России видит большой потенциал для развития ипотеки, но при этом необходимо не допустить рисков возникновения ипотечного пузыря. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Во время ежегодной встречи банкиров с руководством регулятора Набиуллина отметила, что у России есть большой потенциал для развития ипотеки, даже несмотря на то, что её доля в России остаётся небольшой.

— По оценкам, доля ипотеки к ВВП (РФ. — Прим. Лайфа) 6%, тогда как в странах, сопоставимых с нашей страной, это 20−25%, в развитых странах — 50−60% доля к ВВП. Нам есть куда расти, но нам нужно расти таким образом, чтобы не создавать риски и не создавать основы для ипотечного пузыря, который может представлять угрозу в целом для финансовой системы, — сказала она.

Во избежание возникновения этих рисков с начала года был повышен коэффициент риска по ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом. Кроме того, в ЦБ предложили предоставлять ипотечные каникулы тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.