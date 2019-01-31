Путин призвал Россию сберечь единство и солидарность

России важно сберечь своё единство, идентичность и солидарность, заявил президент РФ Владимир Путин. Лидер страны добавил, что это нужно, чтобы добиться новых рубежей.

— Мы хорошо понимаем: чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность, а они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и православием, и другими традиционными религиями, — сказал президент на торжественном собрании, посвящённом 10-летию Поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации.

Лидер страны перечислил ценности, которые имеет в виду. Речь идёт о милосердии, честности, справедливости, уважении к родителям и детям, заботе о семье и любви к родине.

Если эти ценности будут проигнорированы, наступят разрушительные последствия, пояснил Путин.