В горах и воде. Эксперты назвали самые частые причины гибели россиян на отдыхе

Газета Российского союза туриндустрии Rata-News рассказывает, что за прошлый год было зафиксировано 73 серьёзных происшествия с российскими туристами. Чуть меньше половины (30) туристов пострадали, изучая красоты родины, за рубежом самым опасным для россиян оказался Таиланд (11 случаев).

Следующие страны, где россияне попадали в серьёзные неприятности, в рейтинге: Грузия, Индия, Турция, Кипр, Индонезия, Италия, Казахстан, Польша. В этих странах за год происходило только от двух до четырёх происшествий с россиянами.

Газета также приводит печальную статистику смертей российских туристов. Так, в регионах России погибло 38 путешественников, 19 человек скончались в Турции, 13 человек погибли в Таиланде.

Причиной гибели людей специалисты называют не теракты или криминал, а несчастные случаи или ДТП. Больше всего несчастных случаев происходит на воде, потому что россияне игнорируют предупреждения об опасности.

Также много происшествий случается в горах: люди становятся жертвами лавин, камнепадов или срываются со скал. Другой пункт в печальной статистике занимают экстремалы: любители парапланов или парашютов.

Буквально сегодня Лайф сообщал, что российский турист попал в ДТП на Пхукете и сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Другой россиянин, попавший в ДТП в Таиланде, скончался неделю назад. А 20 января Лайф сообщал, что, отдыхая с супругой в Италии, россиянин упал с балкона и разбился.