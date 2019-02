Джим Джармуш выпустил клип про пустыни, города и коридоры — видео

Пластинка, над которой режиссёр работал вместе с Йозефом Ван Виссемом, выйдет 8 февраля.

Американский независимый кинорежиссёр Джим Джармуш совместно с композитором Йозефом Ван Виссемом выпустил клип. Видео стало экранизацией их совместной песни под названием The Two Paths.

Соответствующий клип был опубликован на ютуб-канале Sacred Bones Records. Видео снял режиссёр Жюль Гверин. Сама песня — часть пластинки Джармуша и Виссема под названием An Attempt To Draw Aside The Veil. Старт продаж альбома состоится 8 февраля 2019 года.

Напомним, до этого Джармуш уже работал с Виссемом. В 2011 году они выпустили песню Concerning the Beautiful Human Form After Death.