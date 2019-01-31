Путин заявил, что РПЦ всегда находится рядом с людьми, которые попали в беду

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Путин заявил, что РПЦ всегда находится рядом с людьми, которые попали в беду

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Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Русская православная церковь всегда находится рядом с людьми, которые попали в беду и нуждаются в помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном собрании, посвященном 10-летию Поместного собора РПЦ и Патриаршей интронизации.

— Русская православная церковь всегда, всегда там, где трудно, всегда с людьми, которые попали в беду, — заявил Путин.

В качестве примера глава государства вспомнил лесные пожары и наводнения 2010 года. Путин также отметил, что РПЦ сегодня координирует более 6,5 тысячи социальных проектов, чем подкрепляет усилия государства в этом направлении.

Ранее Владимир Путин заявил, что государство продолжит развивать партнёрство с церковью.

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