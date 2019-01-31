Ростовский омбудсмен проводит проверку после смерти дочери активистки Шевченко

За день до кончины девочки её мама, которая находится под арестом, получила разрешение следователя навестить ребёнка.

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка начал проверку по факту смерти 17-летней дочери активистки ростовского отделения общественного движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Об этом сообщила руководитель секретариата детского омбудсмена в Ростовской области Татьяна Княжева.

— Информация о данном случае появилась только сегодня, но мы разослали уже все запросы и готовы получать оперативную информацию о случившемся, — приводит слова Княжевой Российское агентство правовой и судебной информации.

Она добавила, что к ростовскому уполномоченному по правам ребёнка родители пока не обращались. Также, по её словам, дети активистки остались вместе с отцом, органы местного самоуправления окажут семье необходимую помощь.

Активистка Анастасия Шевченко была арестована Ленинским районным судом Ростова-на-Дону до 17 марта по уголовному делу о деятельности нежелательной организации. Дочь Шевченко проходила стационарное лечение в специализированном интернате для детей с проблемами развития.

30 января активистка получила разрешение следователя отправиться к дочери на два дня. Женщина успела увидеться с ребёнком. По данным СМИ, дочь Шевченко скончалась в четверг, 31 января.