Дэвид Гилмор продаёт свои гитары на благотворительность

Некоторые из этих музыкальных инструментов гитарист Pink Floyd использовал при записи культовых песен группы.

Британский гитарист и музыкант музыкального коллектива Pink Floyd Дэвид Гилмор выставит на аукцион Christie's сразу 120 своих гитар. Об этом стало известно из сообщения на сайте аукциона.

С молотка продана будет в том числе гитара Fender Black Strat (1969 год). На ней музыкант играл во время записи пластинок Dark Side of the Moon (1973 год), Wish You Were Here (1975 год) и The Wall (1979 год).

Гитарист рассказал, что никогда не планировал собрать коллекцию музыкальных инструментов. Вырученные с аукциона деньги будут отправлены на благотворительность в персональный фонд музыканта.