Уилл Смит опубликовал первое фото со съёмок "Плохих парней – 3"

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Уилл Смит опубликовал первое фото со съёмок "Плохих парней – 3"

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Фото: © instagram.com/willsmith

Премьера будущей киноленты о полицейских запланирована на семнадцатое января 2020 года.

Популярный американский актёр Уилл Смит опубликовал в Сети первые кадры будущей ленты "Плохие парни — 3". Анимированное изображение он опубликовал в собственном Instagram-аккаунте.

На опубликованном фото Уилл Смит и Мартин Лоуренс стоят рядом друг с другом в квартире. У них на шее висят значки полиции. Анимационное изображение сопровождает трек P. Diddy под названием Bad Boy for Life.

Продолжение "Парней" выйдет на экраны в США семнадцатого января 2020 года.

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