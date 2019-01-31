Глава РПЦ о движении childfree: Понятие семьи размывается до неузнаваемости

Среди ложных идей, ведущих к тому же результату, владыка назвал нетрадиционные формы брачного союза, а также пропаганду гендерного самоопределения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сожалеет, что вброшенные в общественное сознание идеи зачастую разрушают традиционные ценности. В современной цивилизации, по словам главы РПЦ, понятие семьи "размывается до неузнаваемости".

— В общественное сознание вброшены и активно прорастают семена ложных идей о важности так называемого гендерного самоопределения, необходимости раннего развития детской сексуальности, многообразии форм брачного союза, естественности и нормальности так называемых "пробных браков", движения намеренной бездетности, так называемого childfree, — перечислил он.

По словам главы РПЦ, именно семейные ценности являются залогом человеческого счастья, а отказавшись от них, цивилизация может стать беззащитной перед хаосом.