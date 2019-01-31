"Это наша земля". Лимаренко высказался о судьбе Курил

Курилы принадлежат России, а сам вопрос передачи островов обсуждается всерьёз только в официальном Токио. Об этом заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.

— Судьба островов Курильской гряды для жителей Сахалина решена однозначно: это наша, российская земля. За морем, в Японии, об этом могут говорить сколько угодно, — сказал он ТАСС.

По его словам, вопрос существует, но на повестке дня стоит только на японской территории, но не у жителей Сахалина и Курил. Лимаренко добавил, что для региона актуальна совершенно другая повестка для обсуждения.

— С нашими соседями-японцами нам есть о чём говорить по поводу сотрудничества на взаимовыгодных условиях, — резюмировал глава региона.

Напомним, по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свыше 93% жителей Курил и 77% россиян считают неприемлемыми требования Японии о передаче островов.

86% опрошенных заявили, что вопрос принадлежности островов обсуждать незачем, так как он давно решён, 89% считают, что власти России не должны передавать Японии ни один из спорных островов Курильской гряды.

Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР.