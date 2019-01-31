Патриарх Кирилл призвал священнослужителей проповедовать более доступным языком

Глава РПЦ считает, что это нужно, чтобы идеи православия было проще доносить до прихожан.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к священнослужителям с призывом осовременить язык в проповедях. Он считает, что язык должен быть более доступным, чтобы идеи православия можно было проще доносить прихожанам.

— Всё, что сегодня говорится от имени церкви внешнему миру, должно проверяться на актуальность и жизненность. Наше слово не может состоять из общих красивых, но практически не применимых слов, — сказал патриарх Кирилл по случаю 10-летия своей интронизации.

Глава РПЦ добавил, что крайне важно развивать диалог церкви с миром культуры, а также расширить сотрудничество с представителями науки.

Сегодня по случаю десятилетия Поместного собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла в Москве прошли торжественные мероприятия. В них принял участие президент России Владимир Путин.