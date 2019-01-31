Патриарх Кирилл заявил, что Церковь и наука должны сообща помогать людям

По его мнению, решение этой задачи позволит и обогатить научную сферу, и улучшить жизнь людей.

Работники научной сферы и священнослужители должны сотрудничать, чтобы помогать людям. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном собрании по случаю десятилетия интронизации предстоятеля РПЦ.

— "Научный атеизм" советского времени ушёл в прошлое, но идеологи современного сциентизма, то есть веры во всесилие науки, абсолютизации её роли в культуре, полагают, что любые проблемы человека в современном мире могут быть разрешены наукой, — говорит Кирилл.

По его словам, подобный подход выходит за границы действия науки в жизни человека и "искусственно противопоставляет науку религии". Патриарх отметил, что священник и психотерапевт должны заниматься своим делом, "а сообща — помогать человеку".

— Думаю, эта задача и сегодня стоит на повестке дня. А решение её позволит и обогатить науку, и улучшить жизнь людей, — добавил Кирилл.