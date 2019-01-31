"Муж и дети каждый день видят эти тарелки". Катя Лель рассказала о встрече с НЛО

По словам певицы, она регулярно контактирует с внеземной цивилизацией начиная с 16 лет.

Певица Катя Лель на днях поразила всех громким признанием: 44-летняя певица заявила, что видела НЛО. В интервью изданию Super исполнительница рассказала, что таких встреч на самом деле было много и начались они ещё в юношеском возрасте.

Началось всё, когда Кате было 16 лет: однажды во время семейного ужина она вместе с матерью и сестрой увидела "три огненных красно-жёлтых луча", которые опускались в центр светящегося круга. После чего все впали в ступор.

— Моей сестре Ире оставили информацию, и она с испуганными глазами сказала: "Открой свой рот". Я подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам. Без боли, без крови, расстояние, как будто зуба четыре или пять: пусто, — рассказала она.

В дальнейшем ей удалось посетить корабль пришельцев. В ходе визита выяснилось, что на протяжении двух лет перед этим инопланетяне её готовили, но не рассказали к чему. По словам Кати, глава семейства не верил во всё это до определённого момента.

— Я собиралась в музыкальное училище, а папа готовил еду на кухне, варил мясо. И тут я слышу шёпот: "Каааатя, Кааатяяя" — и понимаю, что что-то происходит. Я бегом на кухню, и тут я вижу, что ложка просто выбивается из папиных рук и три его пальца погружаются в кипящую кастрюлю. Я подбегаю, вытаскиваю его руку, говорю: "Папа, что ты делаешь?" — а он смотрит на меня огромными глазами и говорит: "Я что, сошёл с ума?" — рассказала она.

По словам Кати, её супруг и дети регулярно видят НЛО в центре Москвы в районе станции метро "Новослободская". Певица полагает, что пришельцы её "пасут", а также призывает людей не смеяться над её словами, поскольку "вчера выбрали меня, а завтра могут выбрать вас".