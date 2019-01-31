Патриарх Кирилл: Украинская православная церковь подаёт пример твёрдости веры

Истинно верующим удалось выстоять даже в условиях беззаконного вторжения Константинополя на их территорию, подчеркнул владыка.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Украинская православная церковь являет собой впечатляющий пример твёрдости в вере и внутреннего единства. Ей удалось выстоять в условиях многолетнего давления со стороны властей, раскольников и других угроз, с которыми верующие сталкиваются каждый день.

— Постоянное обострение политической обстановки, усиление давления на каноническую Украинскую православную церковь со стороны властей, украинского раскола и радикальных политических сил, а затем и беззаконное вторжение Константинополя на территорию УПЦ, принятие дискриминационных законов, — перечислил владыка, — всё это привело к нарушениям прав верующих канонической церкви, захватам её храмов, разжиганию межконфессиональной ненависти.

Глава РПЦ призвал молиться о скорейшем преодолении трудностей и выразил надежду, что с непобедимой Божьей помощью Украинская православная церковь "устоит в правде" перед лицом всех испытаний.