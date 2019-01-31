Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ и государство строят равноправный диалог

Он добавил, что у церкви появилась возможность обсуждать с властью проблемы, волнующие людей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе торжественного акта в честь 10-летия Поместного собора и патриаршей интронизации заявил, что Церковь и власть строят равноправный диалог, и происходит это впервые в истории.

Он также отметил, что благодаря этому появляется возможность обсуждать важные, волнующие людей и саму Церковь проблемы.

— И, наверное, за всю историю России, я не побоюсь сказать так определённо: впервые выстроились такие отношения между Церковью и государством, — отметил Кирилл.

Патриарх также подчеркнул, что диалог ведут заинтересованные в нём люди, которым важно процветание Отечества и Церкви.

Глава РПЦ поблагодарил президента России Владимира Путина за выстроенный диалог, отметив его доброжелательную атмосферу.