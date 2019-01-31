Молния попала в российский самолёт по пути из Рима в Москву

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Молния попала в российский самолёт по пути из Рима в Москву

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Фото: © Pixabay

Специалисты приняли решение детально обследовать лайнер после его посадки в Шереметьево.

Молния попала в самолёт Airbus A320 при вылете из аэропорта Рима. Инцидент произошёл в ночь на 31 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, бортовые системы лайнера продолжили работать штатно, серьёзных неисправностей не выявлено.

— Самолёт продолжил полёт и благополучно приземлился в Москве, — добавил источник.

По прилёте специалисты обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии и приняли решение детально осмотреть воздушное судно. В настоящее время самолёт от полётов отстранён.

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