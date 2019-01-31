Молния попала в российский самолёт по пути из Рима в Москву

Молния попала в самолёт Airbus A320 при вылете из аэропорта Рима. Инцидент произошёл в ночь на 31 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, бортовые системы лайнера продолжили работать штатно, серьёзных неисправностей не выявлено.
— Самолёт продолжил полёт и благополучно приземлился в Москве, — добавил источник.
По прилёте специалисты обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии и приняли решение детально осмотреть воздушное судно. В настоящее время самолёт от полётов отстранён.
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