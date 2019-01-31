Путин поручил разработать нацстратегию развития искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину разработать национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Задание было дано правительству по итогам по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

— Правительству РФ с участием Сбербанка и других заинтересованных организаций разработать подходы к национальной стратегии развития искусственного интеллекта и представить соответствующие предложения, — говорится в поручении президента.

Кабмин должен представить свои идеи до 25 февраля. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Сбербанка Герман Греф.