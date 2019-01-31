Путин поручил опробовать в пяти регионах платформу персонализированного обучения

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно со Сбербанком и Агентством стратегических инициатив опробовать в пяти регионах цифровую платформу персонализированного обучения. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Наблюдательного совета АСИ, которое состоялось 15 января.

В поручении говорится, что платформа персонализированного обучения обеспечивает реализацию "индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов на базе организаций, реализующих программы основного общего образования".

Правительству, Сбербанку и АСИ также поручено разработать до 15 августа 2020 года решения об изменении нормативно-правовых актов, чтобы упростить лицензирование и аккредитацию такой деятельности.

Задачи будут выполняться в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".