Польское мясо больных коров попало в десять стран

Кроме того, оно попало в 20 магазинов по всей Польше. Сейчас оно изъято, жители страны могут снова покупать говядину.

Мясо больных коров из Польши попало в десять других стран. Об этом заявил главный ветеринарный врач страны Павел Немчук.

Ранее была обнаружена нелегальная скотобойня, на которой забивали больных коров. В итоге мясо оттуда попало в десять стран и 20 магазинов по всей Польше.

— В общей сложности выявлено 9,5 тонны мяса, из них около 2,5 тонны было продано за границу, — заявил Немчук.

Сейчас продукция изъята из торговли. Жители Польши могут спокойно покупать мясо. Нелегальная скотобойня закрыта. Ведётся расследование.