ЦБ постарается обезопасить клиентов банков от попадания в чёрные списки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство совместно с Росфинмониторингом работает над изменением признаков сомнительных банковских операций. Завершённая процедура поможет клиентам банков не попасть в чёрные списки по устаревшим или необоснованным основаниям, сообщает РИА "Новости".

— Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные, что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций, — заявила Набиуллина.

В чёрные списки будут попадать только пользователи, совершающие операции с повышенным уровнем риска. А из самих списков исключат тех клиентов, кто не совершал самых рискованных операций. Ранее ЦБ РФ разработал механизм реабилитации клиентов финансовых организаций, которые попали в немилость из-за закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.