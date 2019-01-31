Суд арестовал второго фигуранта дела Арашукова — директора филиала "Газпрома"

Арестован второй фигурант дела семьи Арашуковых — директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Решение вынес Басманный суд Москвы.

— Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей, — огласила своё решение судья Елена Ленская.

Ранее был арестован первый фигурант дела Арашуковых о хищении природного газа у ПАО "Газпром" — заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов.

Как уже сообщал Лайф, в рамках уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей были задержаны руководители предприятий газовой отрасли СКФО: Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Помимо Рауля Арашукова задержан и его сын — Рауф. Сенатора от КЧР обвиняют в участии в ОПГ, причастности к двум убийствам и давлении на свидетеля.