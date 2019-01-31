Путин поручил разработать меры стимулирования бизнеса к развитию экотуризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 1 марта этого года разработать меры по стимулированию бизнеса к развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.
— Правительству Российской Федерации с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утвердить план мероприятий, направленный на стимулирование участия бизнеса в развитии экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, — говорится в документе.
В плане должны быть предусмотрены мероприятия, касающиеся ускоренного внесения данных о границах на особо охраняемых территориях в Единый госреестр объектов недвижимости, а также мероприятия по установлению критериев экотуризма и объектов рекреационного назначения, строительство которых разрешается на таких территориях.
Ответственными за разработку этих мер назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица субъектов страны.
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