В Ессентуках нашли тайник с фотографиями семьи Николая II

Конверт с редкими снимками царской семьи пролежал под ветхой балкой более ста лет.

В Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями императорской семьи. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Конверт с фотографиями был найден рабочими во время ремонта крыши на здании Управления Федерального казначейства Ставропольского края. На снимках изображён высокий казак вместе со своими сослуживцами, а также Николай II с детьми.

Выяснилось, что фотокарточки принадлежали Анатолию Федюшкину, который с 1907 года служил в подразделении, охранявшем царскую семью.