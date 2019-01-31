В Ессентуках нашли тайник с фотографиями семьи Николая II

В Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями императорской семьи. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.
Конверт с фотографиями был найден рабочими во время ремонта крыши на здании Управления Федерального казначейства Ставропольского края. На снимках изображён высокий казак вместе со своими сослуживцами, а также Николай II с детьми.
Выяснилось, что фотокарточки принадлежали Анатолию Федюшкину, который с 1907 года служил в подразделении, охранявшем царскую семью.
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