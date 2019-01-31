На Урале пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил пешехода

Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил пешехода в районе города Сысерть Свердловской области, после чего скрылся с места происшествия. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
— В результате разыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать предполагаемого виновника ДТП, к большому сожалению, им оказался сотрудник ДПС, — рассказал Горелых.
По данным экспертизы, водитель находился за рулём в нетрезвом состоянии. Также сообщается, что в момент аварии он продолжал пребывать в очередном отпуске.
Сейчас проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Подозреваемый в ДТП задержан. Он уже дал признательные показания. Руководство регионального главка решило уволить сотрудника по отрицательным мотивам.
Если вина подозреваемого будет доказана, то самые жёсткие меры будут приняты и в отношении его руководителей.
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